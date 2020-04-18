 

Ковальчук назвал “Вашингтон” одним из фаворитов Кубка Стэнли

18.04.2020, 9:10, Новости дня

Российский хоккеист клуба Национальной хоккейной лиги "Вашингтон Кэпиталз" Илья Ковальчук оценил шансы своего клуба на выигрыш Кубка Стэнли. 37-летний игрок считает, что "столичные" являются одними из претендентов на победу.

"В нынешнем сезоне у нас есть прекрасный шанс победить. Наши ребята к этому готовы: они опытные, выносливые и сильные, — признается Илья в разговоре с Russian Machine Never Breaks. — Вы видели, как "Сент-Луис" выиграл Кубок Стэнли в прошлом году хоть от них этого никто и не ожидал".

"Последние несколько игр мы провели очень хорошо — мы были готовы. На мой взгляд, успех в плей-офф зависит от запаса прочности и сплоченности команды".

Напомним, что сезон в НХЛ, как и многие другие спортивные турниры, прерван из-за эпидемиологической ситуации в мире. Пандемия коронавируса особенно сказалась на США, ставшей первой страной по количеству зараженных (свыше 699 тысяч) и умерших людей (более 36 тысяч).

На момент остановки чемпионата "Вашингтон" набрал 90 очков и занимает третье место в Восточной конференции НХЛ.



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