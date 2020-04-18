Экс-президент “Барселоны” Лапорта готов вернуться и вывести клуб из кризиса

18.04.2020, 9:10, Новости дня

Бывший президент футбольной "Барселоны" Жоан Лапорта вознамерился вернуть себе президентское кресло и сменить Хосепа Бартомеу. Экс-глава каталонцев намерен вернуть клубу финансовую стабильность.

"Меня очень взволновала нынешняя ситуация в клубе, — признается Лапорта, слова которого приводит Goal.сom. — Сейчас я собираю людей, которым доверяю. Мы должны обдумать, как можем изменить сложившуюся экономическую ситуацию".

"Барселона" находится в крайне деликатной ситуации. Нынешнее положение клуба, кажется, может не достичь ожидаемого дохода. Нужно представить заслуживающее доверия предложение, способное улучшить институциональный имидж "Барсы".

Впрочем, Лапорта — не единственный соперник Бартомеу на предстоящих в 2021 году выборах нового президента "Барселоны". Также на этот пост претендует Виктор Фонт, заявивший накануне об угрозе банкротства клуба.

Напомним, что ранее из клуба уволились сразу шесть членов совета директоров. Каждый из них остался недовольным тем, как ведется работа по выправлению финансовой ситуации в период кризиса.