 

“Сейчас намного лучше”: Фотоснимок молодой Валерии произвел фурор в Сети

18.04.2020, 9:09, Разное

Популярный музыкант Олег Газманов разместил на своей странице в Instagram фотоснимок, с помощью которого поздравил с Днем рождения свою коллегу по шоу-бизнесу певицу Валерию. Фото вызвало неоднозначные отзывы подписчиков.
В честь Дня рождения Валерии, который она отпраздновала 17 апреля, Газманов решил опубликовать поздравление, иллюстрацией для которого стало фото молодых артистов, найденное певцом в личных архивах. На нём поп-звёзды стоят рядом в обнимку, глядя в объектив фотокамеры радостными взглядами. Примечательно, что владелец фото не запомнил год, в котором снимок был сделан, однако визуально знаменитостям на нём лет на двадцать меньше. Разумеется, публикация была сопровождена поздравительными пожеланиями “счастья, здоровья и процветания”. Также Олег Газманов не пожалел искренних комплиментов коллеге: “Талантище и трудяга!”.

Стоит отметить, что мнения подписчиков несколько разделились: одни из них предположили, что певица лучше выглядит в данное время, другие – что она нисколько не изменилась. Тем не менее, все фолловеры признали, что Валерия является очень красивой женщиной. И, конечно же, своих похвал удостоился и сам Олег Газманов, отмеченный в комментариях лестными эпитетами.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

18.03 / Мнение: О худшем варианте развития ситуации с коронавирусом

27.02 / Мнение: Триумф неволи

29.03 / «Надоело бояться»: Супруга Игоря Николаева призвала всех танцевать как ее дочь на видео

07.04 / Экономист: Россия больше не будет спасать Прибалтику. За все надо платить

05.03 / Евгений Кафельников дал редкое интервью о дочери Алесе: Я бы врагу не пожелал, что я пережил

12.04 / Ведущий эпидемиолог Китая дал прогноз относительно точки перелома пандемии коронавируса

13.04 / Личное: Он просто штурман

13.04 / Празднующая 45-летие Татьяна Навка показала себя в младенческом возрасте

17.02 / Скандалы: 10,5 миллионов исполнительных производств от российских приставов

05.04 / Актер МХАТа пожаловался на увольнение в разгар пандемии коронавируса

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска