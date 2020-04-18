“Сейчас намного лучше”: Фотоснимок молодой Валерии произвел фурор в Сети

18.04.2020, 9:09, Разное

Популярный музыкант Олег Газманов разместил на своей странице в Instagram фотоснимок, с помощью которого поздравил с Днем рождения свою коллегу по шоу-бизнесу певицу Валерию. Фото вызвало неоднозначные отзывы подписчиков.

В честь Дня рождения Валерии, который она отпраздновала 17 апреля, Газманов решил опубликовать поздравление, иллюстрацией для которого стало фото молодых артистов, найденное певцом в личных архивах. На нём поп-звёзды стоят рядом в обнимку, глядя в объектив фотокамеры радостными взглядами. Примечательно, что владелец фото не запомнил год, в котором снимок был сделан, однако визуально знаменитостям на нём лет на двадцать меньше. Разумеется, публикация была сопровождена поздравительными пожеланиями “счастья, здоровья и процветания”. Также Олег Газманов не пожалел искренних комплиментов коллеге: “Талантище и трудяга!”.

Стоит отметить, что мнения подписчиков несколько разделились: одни из них предположили, что певица лучше выглядит в данное время, другие – что она нисколько не изменилась. Тем не менее, все фолловеры признали, что Валерия является очень красивой женщиной. И, конечно же, своих похвал удостоился и сам Олег Газманов, отмеченный в комментариях лестными эпитетами.