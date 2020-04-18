 

Смартфон научили угадывать желания владельца по взгляду

18.04.2020, 9:09, Разное

Американские IT-разработчики смогли создать алгоритм, помогающий гаджету лучше интерпретировать голосовые команды владельца за счет использования обеих камер одновременно. Это позволит применять в разговоре с голосовым помощником обезличенные команды.
Для понимания смартфоном в подобных случаях голосовых команд, девайсу необходимы данные с фотокамеры. Однако простое наведение камеры на интересующий объект делает процесс “неестественным”, потому коллектив разработчиков, представляющий Университет Карнеги-Меллона (США), в техническом решении использовал камеры с обеих сторон смартфона, ориентируемые на направление человеческого взгляда. В качестве опытного образца был взят iPhone с iOS 13, соответствующий такой задумке. Для реализации процесса распознавания направления применили системное API, отслеживающее положение головы, и встроенный в iOS фреймворк.

Программа слушает хозяина смартфона, ищет активационное словосочетание и затем распознает слова посредством внедренного в схему алгоритма диктовки. После произнесения пользователем специальной фразы и приказа, программой осуществляется сопоставление указательных местоимений с объектом и формирование окончательной команды, в процессе которой происходит распознавание направления.



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