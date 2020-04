Смартфон Samsung Galaxy Note10 Lite получил прошивку с One UI 2.1

18.04.2020, 9:09, Разное

Южнокорейский технологический гигант Samsung выпустил обновление для смартфона Galaxy Note10 Lite. Таким образом гаджет получил прошивку с оболочкой One UI 2.1, что даёт возможность владельцам пользоваться новыми функциями, присущими флагманам производителя.

С новой прошивкой в Samsung Galaxy Note10 Lite стало возможным использовать «на полную» все три модуля основной камеры, так как появились такие функции, как Pro Video Mode и Single Take. Кроме того, теперь проще передавать данные между устройствами от южнокорейского производителя благодаря Music и Quick Share. Прошивка с One UI 2.1, помимо всего прочего, несёт апрельский патч безопасности ОС Android.

На данный момент обновление доступно лишь пользователям смартфона Samsung Galaxy Note10 Lite в ОАЭ и Испании, но уже скоро его смогут оценить и в других странах. В дальнейшем планируется выход прошивки с One UI 2.1 и для устройства Galaxy Note 9, но точная дата пока не сообщается.