 

Андрей Бурковский высказался о втором сезоне сериала “Звоните Ди Каприо!”

18.04.2020, 8:40, Разное

По словам актера Андрея Бурковского, исполнившего в
теленовелле одну из главных ролей, продолжения сериала ждать не стоит. “Есть
такая фраза: “Эта история должна закончиться вот здесь”, – отметил артист.

Бурковский привел в пример популярный американский
многосерийный фильм “Во все тяжкие”. В картине, которая пользовалась бешеной
популярностью у зрителей, всего пять сезонов. Авторы завершили сериал на пике
его популярности.

“К сценаристу постоянно приходили и просили продлить сериал,
предлагали деньги, сценарии”, – поделился Андрей. Тем не менее продюсеры решили поставить точку в истории, что было очень верным решением, сообщает “Вокруг ТВ”.

Ранее Бурковский прокомментировал финал
сериала “Звоните Ди Каприо!”. Концовка теленовеллы показалась слишком жестокой
и вызвала много споров. Андрей подчеркнул, что к сценарию у него нет вопросов.
“Для меня другого финала не может быть”, – рассудила знаменитость.

Оказалось,
сценарий завершающей серии скрывали даже от артистов. Когда работа над лентой
была завершена, актеров вызвали на пересъемку. Восьмой эпизод полностью переделали. Сериал “Звоните Ди Каприо!” можно смотреть онлайн на видеоплатформе PREMIER.



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