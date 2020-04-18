 

Мнение: Во Львове сожгли центр реабилитации “киборгов”

18.04.2020, 8:40, Разное

Зрада зрадная во Львове. Неизвестные подожгли центре реабилитации для участников карательной операции на Донбассе.

Центр реабилитации участников АТО Феникс могли поджечь. Сейчас на месте работают правоохранители.
Во Львове произошел пожар в центр реабилитации участников АТО Феникс. Об этом сообщил мэр города Андрей Садовый в Twitter в пятницу, 17 апреля.
Он напомнил, что центр Феникс находится на территории областной психиатрической больницы на улице Кульпарковской.

"Переговорил с руководителем ГСЧС во Львовской области Юрием Кагитином. Похоже, что центр реабилитации участников АТО Феникс подожгли. Сейчас на месте работают правоохранители", – написал Садовый.
Он добавил, что руководитель больницы вместе с руководителем центра реабилитации готовят документы на выделение средств через областную комиссию по вопросам ТЭБ и ЧС для ликвидации последствий пожара.

Садовый заверил, что Львов также готов приобщиться финансово, чтобы как можно быстрее помещение вернулось в рабочее состояние.
Фото и видео пожара обнародовал депутат Львовского горсовета, сооснователь сообщества Варта-1 Игорь Зинкевич на своей странице в Facebook. Судя по ним, помещение центра сгорело полностью. Крыша здания обрушилась и остались стоять только стены. Удалось спасти некоторые вещи. Никто не пострадал.

Ранее в Донецкой области сгорела база парамедиков-волонтеров Ангелы Тайры, которая находится в селе Широкино, неподалеку от Мариуполя. Один человек получил ожоги.
Также сообщалось, что в Кривом Роге ограбили офис общественной организации Криворожская ассоциация участников боевых действий и участников АТО. Злоумышленники вынесли из офиса волонтеров гуманитарную помощь, предназначенную воинам ООС и жителям Донбасса.

https://korrespondent.net/city/lvov/4219021-vo-lvove-shorel-tsentr-reabylytatsyy-voynov-ato – цинк

Источник: Colonel Cassad



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