Ректор Киевской духовной академии заразился коронавирусом

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18.04.2020, 8:30, Новости дня

Ректор Киевской духовной академии и семинарии, епископ Белогородский Сильвестр (Стойчев) сообщил, что заболел новым коронавирусом, и попросил прощения у тех, для кого он мог стать невольным источником заражения.

Епископ написал в Facebook, что «после того как в Киево-Печерской лавре по распоряжению мэра Киева Виталия Кличко было начато полное тестирование на COVID-19, я также сдал ПЛР-тест», и он «оказался позитивным».

«При этом ни на момент сдачи теста, ни сейчас у меня нет никаких признаков острого респираторного заболевания. Температура также не превышает норму», – добавил он.

После объявления в академии карантина он старался придерживаться всех его правил, «однако мог стать невольным источником заражения других людей».

«И именно об этом сейчас переживаю. Потому, прежде всего, я хочу попросить прощения у всех, для кого я мог стать источником заражения», – добавил ректор.

Он попросил у верующих молитв о Киевской духовной академии и семинарии, ее преподавателях и студентах.

«Господь особо посетил нас в дни Страстной седмицы. Верим, Он даст всем нам силы перенести эти непростые испытания», – отметил архиерей.

Ранее ректор Московской духовной академии (МДА) епископ Звенигородский Питирим (Творогов) сообщил, что заразился коронавирусной инфекцией.



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