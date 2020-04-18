В МЧС назвали наиболее эффективные при коронавирусе респираторы

18.04.2020, 8:30, Разное

МЧС РФ обнародовало список рекомендаций относительно типов респираторов, наиболее эффективных при выявлении симптомов коронавируса COVID-19 либо при контакте с инфицированными. Применение названных специалистами средств индивидуальной защиты значительно снижает риск заражения окружающих.

В рекомендованный МЧС список респираторов вошли имеющие типы защиты FFP1, FFP2 и FFP3. Данные средства индивидуальной защиты без клапана выдоха следует носить людям с проявляющимися симптомами коронавируса COVID-19, среди которых повышенная температура тела, непродуктивный сухой кашель и затруднённое дыхание. Респираторы названных типов защищают окружающих людей от возможного заражения. Если же эти средства отсутствуют, то специалисты называют допустимым использование обычных одноразовых медицинских масок, на внутренней поверхности которых локализуются выделяющиеся при чихании или кашле биологические жидкости.

При контакте с потенциально инфицированными COVID-19 людьми рекомендовано применять защитные полумаски с клапаном выдоха или без него типа FFP2 и FFP3. Очищающие до 99% аэрозоля средства можно применять длительное время и многократно. Если же происходит контакт с заражённым коронавирусом COVID-19, имеющим соответствующие симптомы, то в этом случае МЧС рекомендует использовать респираторы класса защиты FFP3 в совокупности с защитными очками. После снятия респиратора обязательно нужно тщательно вымыть руки с мылом, а медицинскую маску не стоит носить более 3-х часов, пишет РИА Новости.