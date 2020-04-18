 

Названы возможные причины крушения легкомоторного самолета в Хабаровском крае

18.04.2020, 8:16, Новости дня

Причиной крушения частного легкомоторного самолета могли стать ошибка пилота или отказ техники, сообщили в правоохранительных органах.

Источник заявил, что «среди версий крушения частного самолета рассматриваются ошибка пилотирования и отказ техники», передает ТАСС.

Отмечается, что самолет упал в 700 метрах от поселка Лесное, на земле жертв и разрушений нет. На борту были три человека, все они погибли.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

14.03 / France 3 – благотворительная лотерея «Пикассо за сто евро» разыгрывает подлинник знаменитого испанца

19.02 / Луганск ответил на призыв Лондона к Москве прекратить отправку гумконвоев в Донбасс

25.02 / На Рублевке задержали актера с кучей наркотических таблеток

26.03 / Италия отказалась подписывать итоговый документ саммита ЕС

26.03 / Комаровский рассказал, почему коронавирусом в Украине болеет элита

31.03 / Кремле сочли оправданным наделение кабмина правом вводить режим ЧС

08.03 / В Египте на круизном лайнере коронавирус обнаружили у 45 пассажиров

15.03 / В десятках городах России проходят экологические акции

06.04 / Саакашвили призвал остановить разрушение энергетики Украины

15.02 / Корниенко: 90% фракции “Слуга народа” поддерживает введение рынка земли

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска