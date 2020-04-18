В МЧС рекомендовали носить респираторы при симптомах коронавируса

18.04.2020, 8:16, Новости дня

МЧС рекомендует россиянам при появлении симптомов коронавируса использовать респираторы и фильтрующие полумаски без клапана выдоха, что позволит не заразить других людей.

В МЧС посоветовали применять респираторы (фильтрующие полумаски) классов защиты FFP1, FFP2 и FFP3 без соответствующих клапанов, передает РИА «Новости».

«В исключительных случаях допускается применять одноразовые медицинские маски, чтобы выделения слизи при кашле или чихании локализовались на внутренней поверхности маски и не попадали во внешнюю среду», – отметили в ведомстве.

При непосредственном контакте с больным коронавирусом следует использовать респираторы класса защиты FFP3 и защитные очки. Эффективность защиты органов дыхания в этих респираторах достигает 99%.

При этом использовать респираторы и медицинские маски необходимо однократно, не более двух-трех часов. После прикосновения к использованной медицинской маске или респиратору необходимо тщательно вымыть руки.

Ранее МЧС посоветовало не носить маску на улице. До этого врач одной из нью-йоркских больниц Марлен Каплан заявил, что обыкновенные медицинские маски не защищают от заражения коронавирусом, а лишь снижают заразность уже заболевших.

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