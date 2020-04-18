 

Врач усомнился в пользе бани при борьбе с коронавирусом

18.04.2020, 8:09, Разное

Российский иммунолог-аллерголог Владимир Володин выразил сомнение по поводу посещения бани в целях борьбы с коронавирусом. Медик подчеркнул, что они даже не способствуют профилактике COVID-19, об этом он пояснил в интервью «Вечерней Москве».
По словам Владимира Володина, ранее он слышал о том, что коронавирус погибает под воздействием температуры 92 °C в течение четверти часа. На это ссылались его коллеги из Франции. Однако высокая влажность в бане, наоборот, не помогает бороться с COVID-19, а лишь увеличивает длительность его нахождения в воздухе.

Кроме того, перепад температуры способствует укреплению кровеносных сосудов, а не иммунитета человека, играющего основную роль в борьбе с коронавирусом. Владимир Володин добавил, что через влажный воздух в бане, с высокой долей вероятности, можно заразиться COVID-19, поэтому лучше всего придерживаться самоизоляции.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

09.03 / Вячеслав Мясников связал крах карьеры Юлии Михалковой в «Уральских пельменях» с частыми переездами

04.04 / Три истории о встречах со страшными черными гуманоидами

08.02 / Дочь Вячеслава Тихонова Анна раскрыла подробности встречи отца с провидицей Вангой

06.02 / Максим Фадеев считает алчность основой зла на земле

22.03 / Елизавета Галкина устроила домашнее дефиле в клетчатых колютах

17.04 / Мнение: Тотальное заражение, карантин по-уханьски и закрытие церквей в Москве

16.02 / «Ни на что не жалуется»: Моисеев оказался в числе самых богатых пенсионеров РФ среди звезд

03.03 / Мнение: Магия семьи

02.02 / Мнение: Чехарда с полетами в Китай…

04.03 / Елена Подкаминская стала мамой в третий раз

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска