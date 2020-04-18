Врач усомнился в пользе бани при борьбе с коронавирусом

18.04.2020, 8:09, Разное

Российский иммунолог-аллерголог Владимир Володин выразил сомнение по поводу посещения бани в целях борьбы с коронавирусом. Медик подчеркнул, что они даже не способствуют профилактике COVID-19, об этом он пояснил в интервью «Вечерней Москве».

По словам Владимира Володина, ранее он слышал о том, что коронавирус погибает под воздействием температуры 92 °C в течение четверти часа. На это ссылались его коллеги из Франции. Однако высокая влажность в бане, наоборот, не помогает бороться с COVID-19, а лишь увеличивает длительность его нахождения в воздухе.

Кроме того, перепад температуры способствует укреплению кровеносных сосудов, а не иммунитета человека, играющего основную роль в борьбе с коронавирусом. Владимир Володин добавил, что через влажный воздух в бане, с высокой долей вероятности, можно заразиться COVID-19, поэтому лучше всего придерживаться самоизоляции.