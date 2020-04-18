В Хабаровском крае три человека погибли в результате падения легкомоторного самолета
18.04.2020, 8:09, Разное
В Хабаровском крае упал самолет-амфибия марки Л-4. В результате крушения, произошедшего недалеко от поселка Лесное, погибли три человека.
Перед падением летательный аппарат выполнял учебно-тренировочные задачи. Сейчас на место происшествия, находящееся в 30 км от Хабаровска, уже прибыли работники пожарной части, они занимаются ликвидацией возгорания.
Самолет-амфибия марки Л-4 относится к классу легкомоторных и многоцелевых летательных аппаратов. В нем могут разместиться до 3 человек. Теперь специальной комиссии придется установить, по какой причине произошло его падение, отмечает общественно-политический журнал «Политическая экспертиза».
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