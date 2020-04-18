 

Пелагея поблагодарила медработников-«небожителей» за героизм в борьбе с коронавирусом

18.04.2020, 8:09, Разное

Отечественная фолк-рок-исполнительница Пелагея на странице в Instagram обнародовала небольшое видео, выразив искренние слова благодарности медработникам-«небожителям» за героизм в борьбе с коронавирусом в непростое для страны время. Певица попросила подписчиков поддержать акцию «Эстафета добра», записав свои ролики для врачей и всех остальных сотрудников медучреждений.
В кадрах опубликованного в соцсети видео Пелагея призналась, что к людям медицинской профессии, спасающим чужие жизни, всегда относилась как к небожителям. В свете продолжающего распространение в РФ и в мире коронавируса COVID-19 именно работающие в больницах принимают на себя «основной удар», ведут борьбу «на передовой», за что заслуживают огромную благодарность и уважение. В ролике Пелагеи основной акцент сделан на лицах простых врачей, медсестёр, санитаров, много часов общающихся с инфицированными коронавирусом пациентами и не снимающих маски, из-за чего появляются глубокие следы, схожие со шрамами. Исполнительница от себя лично, от своих родных и близких выразила слова благодарности медработникам, призвав остальных присоединиться к ней, записывать небольшие видео, сопровождать их хештегом #скажи спасибо врачам и размещать в социальных сетях.

В комментариях многие фолловеры поддерживают Пелагею, говоря, что пандемия коронавируса показала, какие профессии должны быть в приоритете и насколько героизм врачей достоин уважения. Подписчики считают запущенную певицей акцию очень важной и планируют к ней присоединиться.



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