Модернизированный танк Т-72 испытали в воде – “Укроборонпром”

18.04.2020, 7:55, Новости дня

Киевский бронетанковый завод провел водные испытания модернизированного танка Т-72, проинформировали 17 апреля в государственном концерне “Укроборонпром”.

“Провели очередной этап испытания модернизированного образца танка Т-72 – подводного вождения. Модернизированный образец танка погрузили в водоем на глубину пять метров, где он успешно преодолел 10-метровую дистанцию. Таким образом испытывали основные тактико-технические характеристики танка во время вождения на глубине”, – сказано в сообщении.

В госконцерне отметили, что модернизированный Т-72 имеет увеличенную массу, на нем установлен более мощный двигатель, заменены элементы ходовой части и добавлена система видеопарковки для упрощения маневрирования боевой машины. Для улучшения защиты в ходе боя усовершенствован комплекс динамической защиты и обновлена система противопожарного оборудования.

“Технические характеристики испытывались во время вождения на грунтовой и бетонной дороге, на пересеченной местности. Все программы испытаний выполнены успешно. Испытания продолжаются, следующим этапом планируется выполнение стрельб из закрытой зенитной установки и управляемой ракетой”, – уведомили в “Укроборонпроме”.

Танк Т-72 производства Харьковского бронетанкового завода модернизируют до уровней Т-72Е и Т-72Е1.

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Видео: Державний концерн “Укроборонпром” / YouTube