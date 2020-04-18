ГСЧС: Радиационный фон в Чернобыльской зоне, Киеве и Киевской области в норме

18.04.2020, 7:55, Новости дня

Радиационный фон на территории Чернобыльской зоны, в Киевской области и Киеве не превышает допустимых норм. Об этом на онлайн-брифинге сообщил председатель Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Николай Чечеткин.

“Еще раз хочу проинформировать о том, что радиационный фон как на территории Чернобыльской зоны, так и на территории Киевской области и города Киева находится в пределах природных фоновых значений и не превышает допустимых норм”, – заявил Чечеткин.

Он добавил, что “конечно, на территории Чернобыльской зоны есть отдельные участки, на которых фоновые значения радиационного загрязнения превышаются”.

“Иногда там приходится работать спасателям, но радиологи Чернобыльской зоны, химики-дозиметристы ГСЧС путем сверки и расчетов по определенным формулам говорят, сколько по времени спасатели могут работать в том или ином районе”, – отметил он.

Пожар в Чернобыльской зоне отчуждения начался 4 апреля в районе села Владимировка. В ГСЧС сообщили, что загорелся лес, но не уточнили, что стало причиной возгорания.

По данным и.о. главы Государственной экологической инспекции Егора Фирсова, пожар вспыхнул из-за поджога травы. Он сообщил, что в эпицентре пожара радиационный фон превышал норму.

Полиция Киевской области начала два уголовных производства по факту пожаров в зоне отчуждения. Одного подозреваемого в поджоге правоохранители задержали 6 апреля. Это 27-летний житель Полесского района Киевской области, он рассказал полицейским, что поджег мусор и траву в трех местах ради забавы, но не смог потушить огонь самостоятельно. 13 апреля стало известно о задержании еще одного подозреваемого – 37-летнего жителя Иванковского района Киевской области. По данным полиции, он сжигал мусор, затем остатки тлеющего костра погрузил на тележку, вывез за село и высыпал на сухую траву, после чего произошло возгорание сухостоя.

17 апреля мэр Киева Виталий Кличко проинформировал, что пожар в Чернобыльской зоне отчуждения полностью потушили. А директор Укргидрометцентра Николай Кульбида заявил, что продукты горения из Чернобыльской зоны не могли попасть в Киев, потому что ветер дул в другом направлении. По его мнению, смог в столице вызван значительным усилением скорости ветра и пылевой бурей.