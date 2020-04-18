Боевики пять раз обстреляли позиции украинских военных на Донбассе

18.04.2020, 7:55, Новости дня

В прошедшие сутки боевики на Донбассе пять раз обстреляли позиции Объединенных сил, потерь в рядях украинских военных нет. Об этом на своей странице в Facebook сообщил пресс-центр штаба ООС.

Представители незаконных вооруженных формирований открывали огонь из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки “Восток” боевики открывали огонь в районе Гнутово, Авдеевки, Водяного, Старогнатовки.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки “Север” – неподалеку Пивденного.

“За прошедшие сутки наши защитники активно действовали в обороне и дали враждебным подразделениям решительный отпор. Преступные попытки вооруженных формирований РФ любым образом обострить ситуацию в районе проведения операции и в дальнейшем будут оперативно и жестко пресекаться подразделениями из состава Объединенных сил с помощью штатного вооружения”, – отметили в штабе.

По предварительным данным разведки, 17 апреля украинские военнослужащие ранили двух российских наемников.

С начала новых суток российско-оккупационные войска активности не проявляли.

Случаев заболевания коронавирусной инфекции среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

9 декабря 2019 года в Париже состоялся первый за три года саммит лидеров “Нормандской четверки” – Украины, Франции, Германии и России – по поводу урегулирования ситуации на Донбассе. Стороны среди прочего договорились до конца года согласовать полное прекращение огня.

Тогдашний глава МИД Украины Вадим Пристайко сообщил, что участники трехсторонней контактной группы во время переговоров 18 декабря не смогли согласовать дату нового перемирия и договорились продлить режим прекращения огня, объявленный в июле.