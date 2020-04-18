Площадка eBay запустит в России программу поддержки предпринимателей

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18.04.2020, 7:54, Новости дня

Международная торговая площадка eBay запустит в РФ программу поддержки предпринимателей. Проект собираются реализовать совместно с одним из российских банков.

На создание новых возможностей для экспорта российских товаров компания планирует потратить 100 миллионов рублей, сообщает телеканал "Россия 24".

"Пошел спрос на крупные торговые площадки на внутреннем рынке и на экспорт. С марта и до середины апреля только в РФ пришло пять тысяч новых продавцов. Некоторые говорят про рост на одну-две тысячи, но пять тысяч на экспорт – это круто", — сообщил гендиректор eBay в РФ Илья Кретов.



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