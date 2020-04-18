В Москве начали дезинфекцию железнодорожных вокзалов

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18.04.2020, 7:54, Новости дня

Специалисты МЧС продезинфицировали московские вокзалы, а именно — Казанский и Курский.

Общая площадь обработанных помещений — 50 тысяч квадратных метров, и еще почти 80 — это прилегающие территории, сообщает "Россия 24". Для этого понадобилось более 10 литров специального раствора. Через два дня так же обработают и Белорусский вокзал.

В регионах тоже проводят подобные операции. Так, уже обработали вокзалы в Ярославской области, аэропорт в Благовещенске и железнодорожный вокзал в Кемерове. В Хабаровске продезинфицировали остановки общественного транспорта, а камчатские спасатели — еще и торговые центры.



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