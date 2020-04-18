Мнение: В Еврейской Автономной области раздают бесплатно маски и перчатки – почему это неправильно

18.04.2020, 7:50, Разное

В Еврейской Автономной Области второй день подряд волонтеры бесплатно раздают маски и перчатки. Кстати, во многих странах – такое. И в Испании. И на Украине. Мой приятель и бывший коллега Миша Кацман-Стакович возмущенно сказал, что так нельзя. Я удивился. Но, похоже, он прав.

“Если бы Сталину удалось туда переселить всех евреев, как он задумал, продавали бы с наценкой!” – сказал он. – “И правильно бы делали”.

“Но почему неправильно бесплатно!?” – спрашиваю я.

“Жадность тут ни при чем, – говорит Миша. – Если маски раздавать, а не продавать, то они достанутся тем, кому не нужны, а не тем, кому действительно необходимы, и кто будет их носить – медперсонал и те, кто уже болеет, но не хочет заражать других”.

Также он выразил мнение, что если бы все евреи уехали в Еврейскую Автономную область, там уже был бы самый богатый регион России и второй Израиль. “Но, – говорит, – надо там закрыть границы и ввести программу репатриации на святые земли ЕАО, сначала признать их святыми, потом доказать, что евреи там жили издревле, потом понаставить древние святыни, открыть захоронения древних евреев, программу репатриации только тех, кто еврей по маме, ввести, запустить слух, что других не пускают – но пускать всех, конечно, но делать вид, что переехать в Биробиджан сложно”.

Люблю с ним поговорить. Было время, когда он (а Миша меня старше на десять лет) учил меня выпивать по-еврейски. Вино наливается в чашу, и передается по кругу, перед глотком каждый говорит тост. Мы сидели в большой компании – половина из нашего рабочего коллектива. Был чей-то день рождения. И вот Миша сказал, что “Дай Бог мне и каждому за этим столом занять свое место под солнцем”. А я и говорю, когда чаша перешла ко мне в шутку: “Дай мне Бог занять само солнце”. Тут он отводит меня в сторону и тихо говорит: “Так нельзя, Андрей, Солнце – священный символ. Не нужно тебе занимать Солнце, тебе нужно, чтобы Бог указал тебе свое место под солнцем, и ты его занял, желательно – богатое и хорошее место, а на солнце ты сгоришь. Поверь мне”.

А еще Миша – уникальный бизнесмен. Бизнес он делает так. “Мне не нужна прибыль, я делаю все, чтобы помогать людям, а они платят мне, когда я выставляю счет по совести и честно, главное для меня – помочь им, прибыль на втором месте”. Казалось бы, странная философия для бизнесмена. Но он в отличие от очень и очень многих разорившихся, все богаче и богаче. И люди не идут к кому-то, они идут к Мише – они хотят именно с Мишей работать, а другим говорят – нет, мы работаем с Мишей, он – лучший поставщик.

Мы редко общаемся сейчас, вчера он позвонил, и я рад был поговорить. Каждый раз, каждый(!), общаясь с Мишей, услышишь какую-то простую мудрость. В этот раз он сообщил мне, как наивны те, кто думает, что мир изменится после пандемии. “Ничего подобного, – сказал Миша, – совершенно не изменится. Ни мир, ни люди не меняются никогда. Плохо тем, кто считает, что весь мир плохой, а люди – жадные и скверные. Люди удивительно щедрые и прекрасные во все времена, а мир устроен крайне логично и с любовью. Ты отдаешь любовь, получаешь любовь. Ты отдаешь злобу и зависть, получаешь злобу и зависть. Все так и работает”.

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