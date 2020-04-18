Появились подробности задержания исполняющего обязанности замглавы Хакасии

18.04.2020, 7:30, Новости дня

Подозреваемого в получении взятки исполняющего обязанности заместителя главы Хакасии – министра строительства и ЖКХ региона Сергея Новикова задержали при получении денег, сообщил источник в правоохранительных органах региона.

«С деньгами взяли <..>. Взял 2 млн рублей, всего предполагалось [передать] 12 млн рублей», – цитирует источника ТАСС.

Он также уточнил, что Новикова подозревают в получении взятки от подрядчика строительства одного из медицинских учреждений.

Ранее пресс-служба правительства Хакасии сообщила, что исполняющего обязанности замглавы региона задержали по подозрению в получении взятки.

Новиков был назначен министром строительства и ЖКХ в июле 2019 года, а в начале апреля сообщалось о его назначении на должность заместителя главы республики, курирующего также Минтранс региона и Госкомитет энергетики и тарифного регулирования. Но как пояснили в пресс-службе правительства региона, он не был окончательно утвержден в статусе замглавы региона, а имеет статус исполняющего обязанности заместителя главы.

Новиков работал в администрации предыдущего руководителя республики Виктора Зимина, в 2009-2010 гг. был председателем Госкомитета по охране окружающей среды республики, в 2010 году руководил Госкомитетом промышленности и экологии. В 2010-2011 гг. – министр по градостроительству и жилищной политики, 2011-2014 гг. – министр регионального развития республики, а в 2014-2016 гг. Новиков был министром строительства и ЖКХ региона. В 2016-2017 гг. занимал должность замдиректора по строительству ООО «Водный мир», в 2018-2019 гг. – генерального директора АО «Дирекция республиканских рынков».