Легкомоторный самолет разбился Хабаровском крае

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18.04.2020, 7:30, Новости дня

При крушении легкомоторного самолета в Хабаровском крае погибли три человека, сообщил представитель экстренных служб региона.

«Самолет марки Л-4 при выполнении учебно-тренировочного полета упал в 30 километрах от Хабаровска», – приводит слова источника РИА «Новости».

По его словам, по предварительной информации, «погибли три человека», которые находились на борту.

Напомним, в четверг у аэропорта Караганды разбился МиГ-31 ВВС Казахстана.



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