 

Медики из США рассказали о трудностях работы во время пандемии коронавируса

18.04.2020, 7:30, Разное

Американские медики рассказали о трудностях, с которыми они столкнулись во время работы с зараженными коронавирусом пациентами. Сотрудники одного из медицинских учреждений штата Мэриленд записали видео, опубликованное каналом NTD в YouTube.
Медсестра Тиффани Фер отметила, что самым сложным моментом в работе для нее является прощание с умирающим от коронавирусной инфекции пациентом. Позднее об этом надо сообщить его родственникам, используя видеосвязь, поскольку тесные контакты запрещены.

По словам Лайи Мэринг, ей тяжело наблюдать среди зараженных женщин, недавно родивших детей. Врачи помогают таким людям сцеживать молоко, ведь они не могут находиться со своим ребенком из-за угрозы заражения. А фельдшер Мартин Бэлл добавил, что ему становится страшно от того, когда он видит зараженных коллег. Он прекрасно понимает, что в случае заболевания медиков заботиться обо всех остальных станет некому.

В США на сегодняшний день коронавирусная инфекция диагностирована у более 699,7 тысячи человек. Пандемия COVID-19 привела к гибели 36,7 инфицированных американцев.



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