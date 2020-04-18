Чеснок, баня и антибиотики: альтернативное лечение, которому не стоит доверять

18.04.2020, 7:25, Разное

Глобальная пандемия COVID-19 приводит не только к мобилизации медицинского сообщества, медиа и других важных систем общества. На ее фоне расцветают конспирологические теории, панические настроения и паранаучные методы лечения вируса, которые вытягивают деньги, силы, а иногда и просто вредят здоровью. О том, что точно не поможет в профилактике и лечении коронавируса, читайте в нашем материале.

Противовирусные препараты, иммуномодуляторы, травы, витамины и БАДы не способны вылечить коронавирус

Все это средства с недоказанной эффективностью, которые бесполезно покупать и использовать для лечения. Например, сюда входит «Арбидол», витамин С, эхинацея и «Кагоцел». От COVID-19 пока нет никакого лечения. Единственное, что врачи могут советовать — это средства для облегчения симптомов заболевания, например, жаропонижающие при сильной температуре.

Резкое снижение или повышение температуры окружающей среды не вылечит от COVID-19

Некоторые считают, что прием горячей ванны или прогулка в холодную погоду может убить коронавирус. Но это не спасет от заражения — нормальная температура человеческого тела постоянно держится около от 36,5- 37°C. Она не меняется от температуры воды в ванне, воздуха в бане или на холодной улице. И помните, что слишком горячая среда может вызвать ожоги кожи.

Регулярное промывание носа или полоскание горла соленой водой — плохая профилактика

Строгих научных данных о том, что солевые растворы способны защитить от проникания вируса в клетки тела или могут вымыть его из пазух, — нет. Но некоторые исследования показывают, что промывание носа может улучшить симптомы обычной простуды, но это пока спорный вопрос.

Антибиотики не убивают коронавирус

COVID-19 — это вирусная инфекция, а антибиотики лечат только бактериальные заболевания. Эти лекарства не следует использовать для профилактики и лечения коронавируса. Но у некоторых пациентов к COVID-19 присоединяется бактериальная инфекция. В этом случае можно назначить антибиотики, но только под контролем врача. Бесконтрольный прием таких серьезных лекарств приводит к тому, что некоторые виды бактерий начинают быстрее мутировать и вырабатывают механизмы защиты, а значит антибиотики перестают на них работать.

Обработка тела спиртом или хлоркой бесполезна и просто опасна

Это точно не уничтожит вирусы, которые уже проникли в организм. А вот если начать распылять или наносить такие вещества на тело — можно как минимум повредить глаза, рот и другие слизистые. Да, для защиты от новой коронавирусной инфекции можно использовать антисептики со спиртом, но только для того, чтобы протирать ими руки.

Уже существующая вакцина против возбудителей пневмонии не поможет при осложнениях COVID-19

К сожалению, прививки от пневмококковой или гемофильной инфекции типа B бесполезны при профилактике пневмоний, вызванных коронавирусом. Но ученые уже сейчас в процессе изобретения вакцины от нового коронавируса.

Чеснок вкусно есть с борщом, но он совершенно бесполезен для профилактики

На сегодняшний день врачи и ученые не нашли никаких подтверждений его эффективности. Пожалуйста, не мучайте себя и окружающих запахом от бус из чеснока. Он не помогает в защите от коронавируса и других вирусных инфекций.