Пьет бутылками: Виторган в самоизоляции наплевал на диету

18.04.2020, 7:20, Разное

Похоже, актер совсем расслабился и перестал вести здоровый образ жизни. Карантин сводит на нет все достигнутые им результаты по похудению.

Максим Виторган показал в своем инстаграм-аккаунте, в каких дозах балуется вином. Артист пьет его бутылками. В микроблоге он написал, что не было смысла покупать алкоголь в маленькой таре.

По-видимому, это не первое и не последнее возлияние, сообщает “Экспресс газета”. Ранее Максим Виторган показал свою трапезу из белого вина, пасты и красной икры.

Напомним, что в браке с Ксенией Собчак актер скинул лишние килограммы и стал выглядеть моложе. Однако самоизоляция из-за эпидемии коронавируса в Москве внесла коррективы в образ жизни многих.

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru) 17 Апр 2020 в 1:28 PDT

Как писали “Дни.ру”, из-за коронавируса в Москве ввели цифровые пропуска – они нужны для передвижения на такси, личном и общественном транспорте. Накануне в столице жертвами COVID-19 стали 14 пациентов. Общее число летальных случаев в Москве достигло 127.