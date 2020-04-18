Мнение: О врачебных манипуляциях со смертностью «от коронавируса»

18.04.2020, 7:10, Разное

Официальная #статистика смертности от нового коронавируса вызывает вопросы и даже рождает подозрения. Согласно распространённому мнению, врачи – а точнее, чиновники от медицины – правдами и неправдами завышают число умерших от CoVID-19 и всячески преувеличивают масштаб. Например, чтобы получить дополнительное финансирование здесь и сейчас, а также в перспективе.

И, надо сказать, эти подозрения небеспочвенны.

16 апреля ВОЗ обновила методические рекомендации по учёту смертельных случаев, вызванных новой коронавирусной инфекцией. Если вкратце, то пациент с подтверждённым положительным тестом на SARS-CoV-2, умерший от любой формы пневмонии, ОРДС или дыхательной недостаточности, должен учитываться в статистической отчётности как жертва CoVID-19. И даже обоснованных подозрений на коронавирус может оказаться вполне достаточно.

Потому что в интересах общественного здоровья, важно учитывать именно этот фактор.

Исключение – когда инфицированный SARS-CoV-2 умер, например, от инфаркта или от несовместимых с жизнью травм, полученных в результате аварии. Но и там рекомендуется проанализировать, в какой степени вирус мог повлиять на причину аварийной ситуации.

Ну так тут не воскликнуть «Заговор врачей!»?

Но на самом деле в такой интерпретации со стороны ВОЗ нет ничего необычного. Практически также учитывается, например, смертность «от гриппа». В частности, когда в Штатах FDA проанализировало смерти от гриппа за один год, выяснилось, что от классической гриппозной пневмонии скончались менее четверти пациентов, а в остальные жертвы гриппа записали не только скончавшихся от бактериального воспаления лёгких, но даже и младенцев, у которых воспалительный процесс развился вследствие аспирации амниотической жидкости во время родов.

То есть, методика учёта вполне релевантна обычному гриппу.

А вот что ему никак не соответствует – на примере данных по нейтральной Швейцарии, выбравшей «разумную» политику в части противодействия эпидемии.

1. В течение прошлого года было зарегистрировано примерно 1600 случаев смерти от гриппа, то есть речь идет о 150-300 случаях смерти в месяц в среднем, причём без жёстких карантинных мер. А CoVID-19, несмотря на организованное противодействие, унес 600 жизней только за первый месяц, статистически не самый показательный.

2. Только за месяц более 2200 пациентов были госпитализированы по поводу CoVID-19 и около 500 из них были по жизненным показаниям переведены в различные отделения интенсивной терапии практически одновременно: при гриппе такой картины не было и близко.

3. По статистике, около 8% медперсонала, ухаживающего за больными, также заражаются гриппом. Но практически никто из них не умирает от него. CoVID-19 инфицировано от 25% до 30% персонала больниц, несмотря на защитные средства и мытьё рук. Более того, эти люди, к сожалению, демонстрируют высокую смертность. Десятки врачей и медсестёр, которые заботились о пациентах с COVID-19, уже умерли от той же самой инфекции. Ничего подобного нет при гриппе.

Ещё один «аргумент» отрицателей коронавируса, про всплеск дополнительной смертности, похоже, также не выдерживает столкновения с удручающей реальностью. Коллега ffedd_ya весьма доходчиво сопоставил здесь и здесь печальную статистику по городам и странам. Увы, чудес не случилось, даже с учётом неизбежного запаздывания статистического учёта. Везде видны «дополнительные» жертвы, причём в статистически значимом количестве, к сожалению.

Бергамо, самый пострадавший город Италии.

Лондон, статистика понедельная.

Большой Париж, статистика по дням, к сожалению, отстающая (за март). Прирост смертности почти троекратный.

Нью-Йорк.

Во всех случаях надо учитывать снижение смертности от криминала и аварий, последовавшее за введением различных ограничений и карантинов. И даже с этой поправкой число умерших зримо выше, чем в спокойные годы. Какие нужны ещё доказательства, чтобы понять и поверить, что всё серьёзно, а статистика – пусть и нерасторопна, зато объективна?