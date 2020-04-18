 

В России к старту продаж готовится новый смартфон Samsung Galaxy A41

18.04.2020, 7:09, Разное

Южнокорейский технологический гигант Samsung чуть больше недели назад презентовал новый мощный смартфон Galaxy A41. Информация о новинке уже появилась на русскоязычном сайте производителя, что указывает на подготовку к старту продаж гаджета в России.
Samsung Galaxy A41 получил дисплей диагональю 6,1 дюйма с разрешением Full HD с встроенным дактилоскопическим датчиком и внешне схож с предшественником A40. В РФ устройство будет доступно поклонникам бренда в одной версии – с объёмом ОЗУ и ПЗУ 4/64 Гб соответственно и без влагозащиты, как, к примеру, для японского рынка. Относительно основной камеры известно о трёх модулях с 48-мегапиксельным главным, «фронталка» – с датчиком на 25 Мп. В Galaxy A41 также предусмотрен NFC-модуль для бесконтактных платежей, ёмкая аккумуляторная батарея на 3500 мАч, быстрая 15-ваттная зарядка.

Покупатели смогут выбрать цвет корпуса Samsung Galaxy A41 из 3-х доступных: чёрный, белый и красный. Точная дата старта продаж новинки пока не известна. Стоимость смартфона производителем также ещё не оглашалась.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

11.02 / Пентагон обеспокоен наращиванием боевой мощи Китая и России

10.04 / Общество: Коронавирус ослабил защиту россиян от мошенников

09.03 / Валерий Сюткин о возможном срыве «Евровидения» из-за коронавируса: «Не завидую организаторам»

09.04 / Рассадник новых граждан

22.02 / Google обвинили в постоянной слежке за школьниками

10.04 / Эквадор: картонные гробы и неубранные тела на улицах

17.04 / Мнение: Тотальное заражение, карантин по-уханьски и закрытие церквей в Москве

01.04 / Мнение: Наступление в провинции Аль-Джавф

06.03 / Рок истории – Vampire Weekend, Depeche Mode, The 1975 и другие

26.02 / Султан против царя (Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган)

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска