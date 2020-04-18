В России к старту продаж готовится новый смартфон Samsung Galaxy A41

18.04.2020, 7:09, Разное

Южнокорейский технологический гигант Samsung чуть больше недели назад презентовал новый мощный смартфон Galaxy A41. Информация о новинке уже появилась на русскоязычном сайте производителя, что указывает на подготовку к старту продаж гаджета в России.

Samsung Galaxy A41 получил дисплей диагональю 6,1 дюйма с разрешением Full HD с встроенным дактилоскопическим датчиком и внешне схож с предшественником A40. В РФ устройство будет доступно поклонникам бренда в одной версии – с объёмом ОЗУ и ПЗУ 4/64 Гб соответственно и без влагозащиты, как, к примеру, для японского рынка. Относительно основной камеры известно о трёх модулях с 48-мегапиксельным главным, «фронталка» – с датчиком на 25 Мп. В Galaxy A41 также предусмотрен NFC-модуль для бесконтактных платежей, ёмкая аккумуляторная батарея на 3500 мАч, быстрая 15-ваттная зарядка.

Покупатели смогут выбрать цвет корпуса Samsung Galaxy A41 из 3-х доступных: чёрный, белый и красный. Точная дата старта продаж новинки пока не известна. Стоимость смартфона производителем также ещё не оглашалась.