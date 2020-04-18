«Большая любительница выпить»: Однокурсница вспомнила о пагубной привычке Муцениеце

18.04.2020, 7:09, Разное

Актеры выдвигают свои версии ответа на вопрос, кто виноват в семейном скандале коллег Павла Прилучного и Агаты Муцениеце. Если у первого большое количество защитников, то в отношении актрисы выступают в основном обвинители.

Однокурсница пояснила о пристрастии Агаты Муцениеце к спиртному и даже о легендах, распространяемых в коридорах ВГИКа, в связи с её феноменальной способностью «пить как лошадь» и при этом не пьянеть. Некоторые заглянули еще дальше и обнаружили алкогольную зависимость у отца актрисы. На её фоне Павел Прилучный выглядит как человек, абсолютно лишенный всяческих недостатков. Здесь и увлечение спортом, и гуманное отношение к женщинам и детям, а также одержимость карьерой.

Пока знакомые и коллеги участвуют в спорах, сами виновники недавних событий сохраняют молчание. В любом случае решать свои семейные проблемы предстоит им самим.