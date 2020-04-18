Глава Института нацпамяти сравнил решение “ЛНР” называть Луганск Ворошиловградом с “раздвоением личности”

18.04.2020, 6:40, Новости дня

Глава Украинского института национальной памяти (УИНП) Антон Дробович сказал, что называть Луганск Ворошиловградом – это все равно, что “раздвоение личности”. Так он прокомментировал 17 апреля в эфире “Обозреватель TV” предложение главы террористической организации “ЛНР” Леонида Пасечника называть в отдельные дни Луганск Ворошиловградом.

“Это какое-то раздвоение личности. Есть город Луганск – и все”, – прокомментировал Дробович.

Он раскритиковал возможность принимать решение о наименовании города единолично: “Все, что касается переименований, принадлежит к полномочиям Верховной Рады Украины. Соответственно, все эти фейковые действия фейковых республик иначе и воспринимать не нужно”.

Сегодня, 17 апреля, стало известно, что глава террористической организации “ЛНР” Леонид Пасечник присвоил Луганску второе название – Ворошиловград – якобы в целях “сохранения исторической памяти и в связи с 75-летием победы в Великой Отечественной войне”. В частности, название Ворошиловград предлагается использовать во время следующих праздников: День Победы (9 мая), День памяти и скорби (22 июня), День освобождения Луганска от немецких захватчиков (14 февраля).

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.