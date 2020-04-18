В Киево-Печерской лавре сообщили о возвращении монахов, госпитализированных во время эпидемии COVID-19

18.04.2020, 6:40, Новости дня

Из киевских больниц вернулись в Киево-Печерскую лавру монахи и послушники, которые были госпитализированы во время эпидемии коронавирусной инфекции. Об этом 17 апреля проинформировал сайт Лавры.

“Во время распространения на территории Украины острого респираторного заболевания COVID-19 часть братии Лавры была госпитализирована в столичные больницы… Братии Свято-Успенской Киево-Печерской лавры предоставляется своевременная и необходимая помощь. Также хотели бы сообщить, что в эти дни после прохождения лечения в Лавру возвращаются шесть монахов и послушников монастыря”, – сказано в сообщении.

В Лавре отметили, что состояние здоровья “всех выздоровевших” удовлетворительное.

“В настоящее время они чувствуют себя намного лучше, нет высокой температуры. Братия будет находиться в специально отведенном для них корпусе, подготовленном заранее службами санэпиднадзора в городе Киеве. За здоровьем братии будут постоянно наблюдать врачи”, – подчеркнули в пресс-службе церковного заведения.

В Лавре также подтвердили информацию о смерти монаха, которую 14 апреля озвучивал мэр Киева Виталий Кличко.

“С прискорбием сообщаем, что скончался насельник Лавры, монах Никодим, который недавно поступил в Лавру из Свято-Духова скита Почаевской лавры. Просим всех помолиться за упокой его души”, – написано на сайте Лавры.

С 5 апреля вход верующим на территорию Лавры закрыли, в корпусах регулярно проводится дезинфекция, отмечали в пресс-службе.

13 апреля сообщали о более чем 90 заболевших COVID-19 в Лавре.

12 апреля в Лавре скончались два священнослужителя – ее насельник, 73-летний архимандрит Нектарий (в миру Коваленко) и 47-летний иеродьякон Наум. В Лавре говорят, что их смерть не связана с коронавирусом.

Настоятель Киево-Печерской лавры, митрополит Павел тоже госпитализирован, он находится в Александровской больнице, где лечат больных COVID-19. Подтвердили ли у него коронавирус, в Лавре не уточнили.

По состоянию на утро 17 апреля коронавирус в Украине был подтвержден у 4662 человек, из них 246 уже вылечились, а 125 скончались.