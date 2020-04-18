Глава минздрава Германии о коронавирусе: Эпидемия под контролем и стала более управляемой

18.04.2020, 6:40, Новости дня

По состоянию на 17 апреля эпидемия коронавирусной инфекции COVID-19 в Германии взята под контроль и начинает снижаться. Об этом заявил министр здравоохранения Германии Йенс Шпан, сообщает Deutsche Welle.

“По данным на сегодняшний день, эпидемия под контролем и стала более управляемой”, – заявил чиновник.

Шпан подчеркнул, что введение суровых ограничительных мер в середине марта привело к “полному торможению” общественной и экономической жизни, но теперь можно сказать, “что это имело успех”.

По словам министра, количество новых случаев инфицирования снижается. При этом с 12 апреля в Германии ежедневно выздоравливает больше людей, чем инфицируется.

“Система здравоохранения Германии ни один из дней не была перегруженной”, – сообщил Шпан.

По его словам, в Германии 1,7 млн человек протестировали на коронавирус. В стране еженедельно проводят около 350 тыс. тестов, их количество можно увеличить до 700 тыс. в неделю при наличии необходимых реактивов.

Два дня подряд в Германии коэффициент заражения опускается ниже единицы, это значит, что носитель вируса в среднем заражает меньше одного человека, то есть количество новых заражений уменьшается.

На пресс-конференции 15 апреля канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что коэффициент заражения является важным критерием для постепенного снятия ограничений в стране. Она объявила, что карантин в стране продлили до 3 мая, но разрешили открыть магазины площадью до 800 м². Ожидается, что с 4 мая в стране возобновят учебный процесс.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По информации американского Университета Джонса Хопкинса, общее количество инфицированных в мире превысило 2,1 млн, умерло более 146 тыс. человек, выздоровело более 550 тыс.

В Германии, по данным Института имени Роберта Коха на утро 17 апреля, зарегистрировано 133 830 случаев заражения коронавирусом, умерло 3868 человек.