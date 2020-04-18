 

При COVID-19 спасатели рекомендуют использовать респираторы без клапана

18.04.2020, 6:35, Новости дня

При появлении симптомов COVID-19 МЧС рекомендует использовать респираторы и фильтрующие полумаски без клапана выдоха. Это позволит не заразить других.

С точки зрения безопасности для других подходят респираторы классов защиты FFP1, FFP2 и FFP3 без соответствующих клапанов. Эффективность защиты в таких респираторах достигает 99 процентов, передает РИА Новости.

Что касается одноразовых медицинских масок, то их стоит использовать в исключительных случаях. Они необходимы заболевшим, чтобы выделения слизи при кашле или чихании локализовались на внутренней поверхности маски и не попадали во внешнюю среду.

И респираторы, и маски используются однократно, не более двух-трех часов.

По последним данным, в РФ заразились коронавирусом более 32 тысяч человек, 294 пациента спасти не удалось.



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