Исполняющий обязанности замглавы Хакасии подозревается в получении взятки

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18.04.2020, 6:35, Новости дня

По подозрению в получении взятки задержан исполняющий обязанности заместителя главы Хакасии — министр строительства и ЖКХ региона Сергей Новиков.

Возбуждено уголовное дело. В настоящее время идут следственные действия, сообщается на сайте правительства региона.

"Окончательное решение предстоит вынести суду. Если будет доказано, что Новиков виновен, считаю такие действия недопустимыми, и он тогда должен быть наказан по всей строгости закона", — подчеркнул глава Хакасии Валентин Коновалов.

Ранее, 17 апреля, в Барнауле был задержан заместитель министра строительства и ЖКХ Алтайского края Андрей Голубцов. Его подозревают в получении взятки в 2 миллиона рублей от владельцев одной из строительных компаний.

4 апреля суд арестовал вице-губернатора Кировской области Андрея Плитко. Он подозревается в получении взятки в размере 3,4 миллиона рублей.



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