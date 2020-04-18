 

В Канаде установлен антирекорд по числу заразившихся коронавирусом за сутки

18.04.2020, 6:30, Новости дня

Число заразившихся коронавирусом в Канаде за сутки увеличилось на 1 792, до 31 884, сообщило министерство здравоохранения страны.

Предыдущий антирекорд был зафиксирован 16 апреля, когда за сутки число вирус-положительных увеличилось на 1 711 человек. Рост числа новых случаев инфицирования в Канаде отмечается третий день подряд, передает ТАСС.

Тест на наличие коронавируса прошли более 507,7 тыс. человек. Больше всего инфицированных выявлено в провинциях Квебек (16 798), Онтарио (9 525) и Альберта (2 397).

Первый случай заражения коронавирусом в Канаде был зафиксирован 15 января, к настоящему времени 1 309 инфицированных умерли, 10,5 тыс. человек вылечились. Случаи инфицирования отмечены в 12 из 13 канадских регионов. Не затронутой вирусом по-прежнему остается только арктическая территория Нунавут.

Ранее стало известно, что супруга премьер-министра Канады Джастина Трюдо заразилась коронавирусом. При этом сам канадский лидер оказался здоров.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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