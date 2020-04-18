Путин перенес срок отчета чиновников о доходах

18.04.2020, 6:16, Новости дня

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о продлении сроков отчета чиновников о доходах и имуществе до 1 августа 2020 года включительно, сообщила пресс-служба Кремля.

«Установить, что сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за отчетный период с 1 января по 31 декабря 2019 г., срок подачи которых предусмотрен нормативными правовыми актами президента Российской Федерации, представляются до 1 августа 2020 г. включительно», – говорится в тексте указа, который опубликован на сайте Кремля.

Глава государства поручил правительству РФ продлить до 1 августа 2020 г. включительно срок представления руководителями федеральных государственных учреждений сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2019 г.

«Органам государственной власти субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления руководствоваться настоящим указом при продлении срока представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за отчетный период с 1 января по 31 декабря 2019 г.», – отмечается в тексте указа.

Высокопоставленные госслужащие и парламентарии обязаны отчитываться о доходах, расходах и имуществе ежегодно до 1 апреля (для рядовых чиновников этот срок истекает 30 апреля), и после проверки деклараций эти сведения публикуются на официальных сайтах соответствующих органов власти в течение 14 дней.

Указ президента о порядке размещения на официальных сайтах органов власти и в СМИ сведений о доходах и имуществе госслужащих и членов их семей был подписан в 2009 году.

В 2013 году вступил в силу закон, согласно которому чиновники и парламентарии должны отчитываться не только о доходах, но и о крупных тратах – о каждой сделке по приобретению земли, недвижимости, автомобилей, ценных бумаг и акций, если сумма превышает общий доход госслужащего и его супруги (супруга) за три последние года. Сообщать необходимо и об источниках получения средств, за счет которых совершена покупка.