Мнение: Тряпичная аристократия

18.04.2020, 6:10, Разное

Дмитрий Ольшанский разместил у себя в ФБ некий текст от своего “отца и учителя” Александра Тимофеевского – совершенно безразмерное эссе, в котором почивший недавно в бозе мэтр в форме потока сознания отображал нечто биографическое “по волнам своей памяти”, при этом – как оно свойственно этой части отечественной номенклатурной интеллигенции – почему-то особо концентрируясь на каких-то “престижных” предметах гардероба, которые ему доводилось нашивать; мне запомнилось некое “особо хорошее” австрийское пальто и “очень хорошие” ботинки, купленные на барахолке “по дешевке”. Все это перемежалось подобострастными упоминаниями о том, с какими “очень важными” людьми автору доводилось встречаться, с подробным перечислением родственных связей этих хороших людей между собой, а также их сексуальных предпочтений.

И это был реально нескончаемый поток перечислений всякого “престижного” в понимании автора – людей и шмотья – без смысла и цели, но какого-то чудовищного размера (рука устала вращать колесико мышки в надежде добраться до конца). Я прочитал от силы треть, дальше не смог (даже при всей моей любви к “лонгридам”). Посмотрел комменты – ну, реально сплошные восторги, благоговение и обожание. В легком раздражении оставил свой коммент – “боже, какая тоска! Страдания тряпочной аристократии” – да и забыл. Мало ли кого в сердцах прокомментируешь. Я человек отходчивый.

Но не тут-то было! Уже ближе к ночи вдруг получаю в личку (!) послание от самого Ольшанского – смешного человечка с очками в 12 диоптрий, считающего себя почему-то главным сердцеедом русского фейсбука. Бывший главред “РЖ” мне пишет: “Да как вы посмели оставить у меня ТАКОЙ комментарий!”

И немедленно меня забанил.

Плюнул я, как оказалось, прямо в душу несчастному Ольшанскому. Даже не ожидал, что получится настолько удачно. Все-таки нет, не люблю я всех этих мерзавцев.