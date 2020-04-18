 

“Никого не подпускает”: Дочка Полины Гагариной Мия Исхакова кормит мать кашей

18.04.2020, 6:09, Разное

Популярная певица Полина Гагарина недавно разместила на своей странице в Instagram забавный видеоролик, демонстрирующий процесс кормления кашей своей дочерью Мией Исхаковой. По словам знаменитости, малышка всегда заботится о матери, не забывая давать наставления.
Примечательно, что Полина Гагарина традиционно воздерживается от демонстрации лица своей дочери в микроблоге, однако иллюстрации радостных моментов её жизни публикует с завидной регулярностью. Одним из свежих сюжетов, снятых в период домашнего карантина, является демонстрация трапезы, в процессе которой маленькая Мия кормит свою звездную мать с ложечки кашей. При этом ребёнок назидательным тоном дает пояснения Гагариной, почему есть много каши очень полезно. Исполнительница отметила, что дочь растет очень заботливой, но имеет весьма своенравный характер, в отличие от её старшего сына Андрея, который в детстве был послушным мальчиком. К слову, поп-звезда поинтересовалась у подписчиков, какими были их дети в раннем возрасте.

Фолловеры отреагировали на занятную публикацию Гагариной массой умилительных комментариев. Поклонники выразили неподдельное восхищение деловитостью малышки, так профессионально заботящейся о своей матери. “Такая хорошенькая. Умница!” – резюмировала общее мнение одна из подписчиц. Примечательно, что за считанные часы видеоролик просмотрели более 800 тысяч посетителей микроблога певицы.



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