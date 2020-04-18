 

Кадыров запретил жителям Чечни на ближайших выходных выходить из дома

18.04.2020, 5:58, Разное

В Чечне на территории всей республики 18 и 19 апреля будет действовать строгий карантин, объявил ее глава Рамзан Кадыров на заседании штаба по коронавирусу. Выходить из дома смогут только медики и сотрудники экстренных служб со специальными пропусками.

«Поручаю, чтобы в субботу и воскресенье никто не выходил, кроме медиков, коммунальных служб, экстренных служб, дорожников и тех, кто имеют спецпропуска от оперативного штаба, – сказал он. – Я призываю, чтобы все остальные эти два дня находились дома, в том числе сотрудники министерств и ведомств. Если госслужащих, которых я не назвал, остановят на улице, их сразу уволят с работы» (цитата по ТАСС).

Чечня первой из российских регионов ввела ограничения на передвижения 29 марта, а с 5 апреля закрыла свои границы для всех, кроме поставок продовольствия, лекарств и медоборудования, а также транзитного транспорта. Всего в регионе к настоящему моменту коронавирус выявили уже у 115 жителей республики, пять человек скончались.

В начале этой недели в республике начали выдавать пропуска на перемещения – по одному на семью. В воскресенье выходить из дома, по словам властей, теперь запрещается всем жителям Чечни. Кадыров ранее также предлагал вместо штрафов отправлять нарушителей самоизоляции на работы в поле: «Ему не сиделось дома и он вышел? Ну так пусть целый день работает на поле и приносит пользу. Мы найдем ему работу. Пусть пашет поля, сеет и выращивает».

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Источник: Новая газета



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