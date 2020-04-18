В Норвегии были найдены редкие артефакты викингов

18.04.2020, 5:40, Новости дня

Ледник, который растаял, открыл редкие артефакты времен римлян и викингов на горном перевале Норвегии.

По словам ученых, сохранившиеся артефакты имеют немалую историческую ценность. На перевале археологи обнаружили фрагменты саней, кости вьючных животных, подковы и вещи повседневного быта. Ученым удалось обнаружить также и фрагменты одежды – варежки, обувь и части римской туники. Ученым предстоит установить назначение артефактов, ведь они не имеют аналогов.

С помощью анализа артефактов специалистам удалось установить, что перевалом пользовались с римского железного века до эпохи викингов. Ученые отмечают, что их поразила сохранность находок. Создается впечатление, что они были оставлены на этом месте совсем недавно.