 

Число случаев заражения коронавирусом в США превысило 700 тыс.

18.04.2020, 5:30, Новости дня

Число подтвержденных случаев заражения новой коронавирусной инфекцией в Соединенных Штатах превысило 700 тыс., свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса, ведущего подсчеты на основе федеральной и местной статистики.

Согласно последним данным Университета Хопкинса, число вирус-положительных в США достигло 700 тыс. 282 человек, 36 тыс. 822 человека умерли, 58 тыс. 587 человек выздоровели, передает ТАСС.

Ранее в Белом доме предупреждали, что от коронавируса могут погибнуть до 200 тыс. американцев. В США пандемию уже сравнили с терактами 9/11 и с атакой на Перл-Харбор.

Накануне число вирус-положительных в мире превысило 2 млн 214 тыс. человек, более 150 тыс. пациентов с коронавирусом умерли. Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, почему американское здравоохранение оказалось неспособно предотвратить пандемию коронавируса в США.



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