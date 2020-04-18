Директор “Медицинских закупок Украины” не предоставляет Минздраву документы о закупках защитных костюмов для врачей – СМИ

18.04.2020, 5:22, Новости дня

Государственное предприятие “Медицинские закупки Украины” не предоставляет Министерству здравоохранения документы, которые бы подтверждали качество защитных костюмов для медиков. Об этом идет речь в письме замминистра здравоохранения Светланы Шаталовой в адрес госпредприятия, сообщает УНИАН.

По данным агентства, такие документы Минздрав требовал от ГП еще в феврале.

“Не предоставлена информация относительно технических требований к костюмам биологической защиты, которые планируется закупить, с целью проверки надлежащего качества продукции, что позволит обеспечить надежную защиту врачей и других работников от коронавирусной болезни COVID-19”, – цитирует УНИАН письмо.

В Минздраве отказали “Медзакупкам” в согласовании закупки и сообщили, что в случае промедления с подачей необходимых документов министерство может инициировать служебное расследование или обратится к правоохранителям.

фотогалерея

(1 из 2)



Фото: unian.net



Фото: unian.net

Госпредприятие “Медзакупки” 14 апреля в своем Facebook заявило, что на закупке 90 тыс. костюмов биологической защиты сэкономило до 40% бюджетных средств и оставшиеся деньги предлагает Минздраву направить на закупку других критически необходимых медицинских товаров. Директор ГП Арсен Жумадилов, комментируя этот пост, отметил, что гордится работой команды.

26 марта Жумадилов заявлял, что Минздрав блокирует процесс закупок необходимого для борьбы с коронавирусом. Тогдашний министр здравоохранения Украины Илья Емец поручил провести служебное расследование на госпредприятии, сообщала пресс-служба Минздрава.