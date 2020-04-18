В Индии за плевки на улице готовы лишать свободы на один год

18.04.2020, 5:22, Новости дня

Правительство Индии в условиях сложной эпидемической ситуации решило ввести наказание за плевки на улице. Об этом 15 апреля сообщило издание The Economic Times.

Наказание – от штрафа до тюремного заключения сроком на один год.

Решение о таком наказании правительство премьера Нарендры Моди внесло в список правонарушений, подпадающих под закон о действиях в условиях бедствий.

В решении также сказано о запрете использования бездымных табачных изделий.

Людям сообщили, что плевать на улицах опасно из-за того, что коронавирус передается капельным путем.

Жители Индии часто сплевывают вследствие использования бездымных табачных изделий, орехов, отдельных масел.

После введения карантина в Индии 25 марта, по подсчетам CNN, почти треть населения планеты (около 2,5 млрд) испытает на себе ограничения, связанные с коронавирусом. Речь идет о полном или частичном карантине, комендантском часе или некоторых ограничениях на передвижение.

В Индии количество инфицированных составляет 13835 человек, 452 умерли.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джонса Хопкинса на 17 апреля, общее количество инфицированных в мире превысило 2,19 млн, из них 149 тыс. умерли, более 560 тыс. выздоровели.