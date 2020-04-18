 

Добро пожаловать в гости: социальная дистанция приблизила звезд к поклонникам

18.04.2020, 5:20, Новости дня

Во время пандемии, когда всех призывают соблюдать социальную дистанцию, между звездами и их поклонниками дистанция сократилась максимально. Известные актеры и телеведущие, музыканты и спортсмены приглашают в гости и делятся личными моментами, которые раньше от публики скрывали.

Чем звезды занимаются на самоизоляции? Да тем же, что и остальные. Актриса Ольга Ломоносова, повторяя монолог Роксаны, готовит обед для всей семьи.

"Я столько супов сварила за это время, сколько я вообще никогда в жизни не готовила. Я познакомилась, наконец-то, со своей квартирой, со всеми предметами на кухне. Мне приходится управляться без помощи, впрочем, как и всем", — отметила Ольга Ломоносова.

Лазанью из духовки достает Натали Портман. Рафаэль Надаль, видимо, блинчики замешивает. А это Анна Нетребко с сыном и мужем хлопочет по хозяйству:

— Мы готовим шоколадный брауни. Никогда этого раньше не делали.

Голливудская звезда Дрю Бэрримор сама драит дом: 

— Теперь мне еще нужно почистить ванную моей дочери.

Из социальных сетей будто убрали все настройки приватности, ведь раньше как на показ выставляли только фасад жизни, а домашнее видео в пижаме редко попадало в кадр. А теперь что? А теперь другого нет. Уборка, готовка, дети.

Форвард "Урала" Павел Погребняк решил для разнообразия провести семейную тренировку в костюмах. Челленджи во время карантина вообще отдельная тема. Благодаря им в Сети теперь появляются новые звезды. Чего только стоят перформансы с подушками или танцевальная альтернатива запрещенным рукопожатиям.

"Когда у звезд сейчас убирают все спецэффекты, возможности прикрыть талант красивым шоу, скандалами, эпатажным поведением, остается один инструмент привлечения к себе внимания — это талант. Сейчас время, когда звезды проверяются на его наличие", — прокомментировал эксперт по психологии массового поведения Арсен Даллакян.

Те, кто могут петь, поют. Леонид Агутин с Анжеликой Варум регулярно исполняют песни живьем в домашней обстановке.

В режиме самоизоляции звезды дают концерты, устраивают онлайн-репетиции, отмечают дни рождения. У певицы Валерии как раз он сегодня. Иосиф Пригожин решил сделать жене подарок — навести, наконец, порядок в своих вещах.

Гарри Поттер, вернее, Дэниэл Рэдклифф, кормит уточек. Актриса Юлия Пересильд с дочками делает слаймы. Марина Александрова читает письма Скотта Фицджеральда из самоизоляции во время эпидемии испанки.

Никаких таблоидов не нужно — все сами все рассказывают и показывают, просто оставайся дома и смотри.



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