В самолет только с иммунным паспортом: каким будет туризм после пандемии COVID-19

18.04.2020, 5:20, Новости дня

Из "Боингов" и "Аэробусов" придется выбросить едва ли не половину кресел, а к бизнес- и эконом-классам могут добавить новый "бесконтактный" класс. Такими прогнозами поделился гендиректор Международной ассоциации воздушного транспорта Александр де Жюньяк. Ведущие отельеры мира добавили: в аэропорту пригодится иммунный паспорт. А тем, кто все-таки доберется до курортов, придется держать дистанцию на пляже: Испания и Португалия уже тестируют прозрачные боксы для естественного загара.

Первой в мире начала поголовно тестировать всех пассажиров авиакомпания Emirates. В аэропорту Дубая делают тесты на антитела. Они позволяют понять, появился ли у человека иммунитет. Авиакомпания пытается выжить, сохранить хоть какие-то перелеты, остаться на плаву. Вглядитесь в эти кадры внимательно. Возможно, это наше ближайшее будущее: от всеобщего тестирования дойдем до иммунных паспортов, без которых путешествия станут немыслимы. Да и не только путешествия, а вся жизнь — уже сейчас об этом говорят ведущие ученые США.

"Мы дадим вам паспорт, подтверждающий, что у вас есть антитела. Значит, вы можете идти на работу, вы защищены", — говорит Энтони Фаучи, директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний.

Идею введения иммунных паспортов поддержали в Германии, предложив тестировать всех немцев и выдавать соответствующие справки. В Британии разрабатывают домашние экспресс-тесты на антитела.

Одним из первых тут встает вопрос, как долго антитела к вирусу сохраняют свою эффективность. Проще говоря, в течение какого времени человек защищен от повторного заражения — этого ученые пока не знают. А вот когда узнают, можно будет сказать, на какое время стоит выдавать иммунный паспорт, и нужен ли он вообще.

"Сложно сейчас судить, насколько долгосрочным будет иммунный ответ на этот вирус. Есть инфекции, на которые иммунный ответ пожизненно защищает от повторного инфицирования, а есть ОРЗ, к которым иммунитет совсем не стойкий", — объясняет Григорий Ефимов, заведующий лаборатории трансплантационной иммунологии ФГБУ НМИЦ гематологии Минздрава России.

Тест-система на антитела в РФ уже есть. Первую создал новосибирский "Вектор", 10 апреля разработка получила регистрационное удостоверение. Вторая проходит испытания в центре гематологии Минздрава.

Тотальное тестирование популяции планеты — как оно повлияет на нашу жизнь, открытость границ, свободу передвижения, права человека?

"Ряд стран уже приступил к разработке подобных правил, позволяющих иностранным туристам въезжать на их территорию только лишь при наличии определенных документов", — рассказывает Роман Бобылев, генеральный директор Клуба защиты прав туристов.

Вылететь за границу во всем мире уже практически невозможно. "Аэрофлот" прекратил продажу билетов до тех пор, пока не появится хоть какая-то определенность. На сайте ближайшая возможная дата бронирования 1 августа.

"Искать в этом решении некие прогнозы по возобновлению международных перевозок совершенно не стоит. Самолеты, разумеется, могут подняться в воздух и раньше. Это зависит от того, когда мы получим соответствующее разрешение", — поясняет Юлий Спивакова, пресс-секретарь ПАО "Аэрофлот".

А вот вполне себе прогноз от британского лоукостера EasyJet, который сокращает авиапарк и аж до 2022 года не рассчитывает выйти на докризисный уровень перелетов. Аэропорт Франкфурта-на-Майне — крупнейший в Германии и один из самых загруженных пересадочных узлов мира — в первую неделю апреля принял 3 процента от обычного числа пассажиров. В Европе с ее прозрачными прежде границами теперь все сидят по домам. Эммануэль Макрон предлагает готовиться к длительной изоляции. А глава Еврокомиссии не советует никому планировать летние отпуска.

Что будет с мировым туризмом, если введут иммунные паспорта? Неужели путешествовать смогут лишь те, у кого есть иммунитет? Обычная справка об отсутствии инфекции тут вряд ли поможет.

"Это не значит, что через сутки этот вирус у человека не будет обнаружен. Поэтому вряд ли этот инструмент как-то может облегчить путешествие или ускорить процесс открытия границ", — считает Майя Ломидзе, исполнительный директор Ассоциации туроператоров России.

Власти турецкой Антальи, прежде очень популярной у российских туристов, не ждут ничего хорошего. Курортный сезон здесь, впрочем, откроют уже в конце мая. Но впервые за многие годы в турецких курортных отелях ждут соотечественников и больше никого.