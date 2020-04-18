 

Трамп: США расследуют обстоятельства происхождения коронавируса

18.04.2020, 5:20, Новости дня

Соединенные Штаты ведут расследование обстоятельств возникновения пандемии, устанавливают происхождение нового коронавируса. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп.

"Произошло много странных вещей, идет много расследований, и мы намерены выяснить, что произошло, — сказал Трамп. — Это пришло из Китая, 184 страны пострадали, это очень плохо. Необходимо выяснить, где это возникло".

Он добавил, что в США не самое большое количество смертей в мире, а самое большое якобы в Китае, подчеркнув, что власти КНР давали слишком низкие данные по количеству зараженных и умерших, сообщает ТАСС.

Дональд Трамп отметил, что по последним расчетам, жертвами коронавируса могут стать более 60 тысяч американцев (сейчас зарегистрировано почти 37 тысяч летальных исходов).

На том же брифинге журналисты задавали вопросы и директору Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США. Он в очередной раз отверг версию об искусственном происхождении нового коронавируса.

В четверг официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь заявил, что версия об искусственном создании коронавируса не подкреплена какими-либо доказательствами и рекомендовал западным политикам заняться проблемами эпидемии в своих странах, вместо того чтобы искать виноватых за их пределами.

В ориентации на Китай США обвинили и Всемирную организацию здравоохранения; 15 апреля Дональд Трамп распорядился приостановить выплаты в фонд.

В американской прессе также звучали идеи о том, что якобы именно РФ виновата в огромном количестве смертей от инфекции на территории США и вообще в кризисе американского здравоохранения.



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