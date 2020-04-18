 

США решили расследовать обстоятельства возникновения пандемии коронавируса

18.04.2020, 5:16, Новости дня

Соединенные Штаты ведут расследование обстоятельств возникновения пандемии, устанавливают происхождение нового коронавируса, сообщил президент США Дональд Трамп.

«Мы следим за этим, возможно, это имеет смысл. <…> Произошло много странных вещей, идет много расследований, и мы намерены выяснить [что произошло], – приводит ТАСС ответ Трампа на вопрос о возможности утечки вируса из лаборатории близ Уханя.

«Это пришло из Китая, 184 страны пострадали, это очень плохо. Необходимо выяснить, где это возникло», – добавил американский лидер.

«Я слышу, что в США наибольшее число смертельных случаев [из-за коронавируса] в мире. Нет, наибольшее число в Китае, это огромная страна. Я слышал сегодня об увеличении в два раза [числа жертв] только в Ухане, при этом я не говорю о всей территории Китая», – сообщил глава американской администрации.

Ранее США высказывали обвинения в причастности Китая к распространению коронавируса. Так, американский телеканал Fox News заявил, что «нулевой пациент», с которого могла начаться пандемия коронавируса, якобы работал в лаборатории вирусологии в китайском Ухане. Власти Китая в ответ заявили, что все представленные предположения лишены научных доказательств.

Руководитель отдела арбовирусов НИИ вирусологии имени Ивановского Александр Бутенко в комментарии газете ВЗГЛЯД отметил, что предположение американских СМИ лишено логики.



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