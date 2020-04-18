Мнение: Китайские игры

18.04.2020, 5:13, Разное

Роспотребнадзор, похоже, тоже начинает играть в китайские игры. Оказывается, в последние недели число бессимптомных больных начало увеличиваться, причем кратно: "…Доля бессимптомных больных коронавирусом составляет 45-50 процентов, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на брифинге, который транслировался в эфире телеканала "Россия 24"….По ее словам, если еще пару недель назад доля бессимптомных больных составляла 10-12, максимум 20 процентов от общего числа инфицированных коронавирусной инфекцией, то за последние дни удельный вес таких людей составляет от 45 до 50 процентов…"

Проблема та же – по официальным цифрам эпидемия не вытанцовывается, хоть ты тресни. Эпидемический порог нигде даже близко не перейден. Налицо вполне стандартная инфекционная вспышка, причем не самая серьезная.

Но тогда получается, что власть, принимая чудовищные по своим последствиям меры, действует абсолютно несообразно реальной угрозе. Чтобы вывести даже не тараканов, а одного таракана, дом просто сжигают напалмом. И вопросы к сбежавшему от ответственности президенту возникают уже на уровне реального Уголовного кодекса. А так как УК к нему неприменим, то самое время входить к нему в кабинет с шелковым шарфом и для надежности с табакеркой, потому как иначе ответственность у первого лица за совершенные государственные преступления не наступает. Не потому ли президент банально сбежал, чтобы спрятаться не столько от народа, сколько от соратников, которых, кстати, тоже как-то стало крайне мало в новостях?

Поэтому и начинаются манипуляции – к заболевшим начинают плюсовать бессимптомных больных, которые себя и больными-то, в общем, не считают. Это повышает численность заболевших, зато резко "сажает" показатели летальности, что тоже не айс – как паниковать, если смертность самая что ни на есть обычная?

И самое интересное – в конце ссылки. Показатели пневмонии – на обычном уровне. А именно пневмония, а не вирус, является той болезнью, от которой люди умирают. Потому и показатели смертности ничем не отличаются от сезонных.

Похоже, мы крепко попали в крайне запутанную, но очевидно серьезную аферу.