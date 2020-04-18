 

Ученые из США назвали пять влияющих на смертность от коронавируса факторов

18.04.2020, 5:09, Разное

Последние статистические данные подтвердили, что пандемия COVID-19 уже успела унести жизни около 140 000 людей. Ученые из США провели исследование, чтобы определить пять главных факторов, влияющих на протекание заболевания и смертность от коронавируса.
По мнению специалистов, представляющих Центр по контролю и профилактике заболеваний США, в первую очередь следует обращать особое внимание на возраст больного. Это связано с тем, что люди преклонного возраста подвергаются более высокому риску летального исхода от COVID-19. У пациентов старше 70 лет иммунная система является очень слабой и не устойчивой к инфекционным заболеваниям.

Пол заболевшего – второй признак, воздействующий на смертность от коронавируса. Ученые смогли доказать, что у представителей мужского пола выше вероятность умереть от инфекции. В Италии было зарегистрировано 65% летальных исходов среди пациентов-мужчин, в Греции – 72%.

Огромному риску подвергаются люди, имеющие заболевания почек, печени, сердечно-сосудистой системы, а также те, кто страдают от астмы или диабета. Две трети больных COVID-19 столкнулись с серьезными осложнениями из-за избыточного веса. К пятому фактору эксперты отнесли слабый иммунитет, значительно увеличивающий риск смерти от нового вируса. Защитная система организма человека ослабляется в результате курения, лечения рака, пересадки органов и костного мозга, а также иммунодефицита, СПИДа и других причин.



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