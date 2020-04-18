 

Мексике понизили кредитный рейтинг

18.04.2020, 5:00, Новости дня

Рейтинговое агентство Moody’s понизило кредитные рейтинги Мексики и мексиканской государственной нефтяной компании Pemex – причем рейтинг Pemex опустился до «мусорного» уровня.

Moody’s стало вторым крупным рейтинговым агентством после Fitch, понизившим рейтинг Pemex до мусорного. Это может спровоцировать распродажу ценных бумаг, эмитированных компанией.

В 2019 году экономика Мексики вступила в умеренную рецессию. Многие аналитики прогнозируют, что ВВП страны в этом году сократится до 10% из-за кризиса, вызванного пандемией .

Президент Мексики Андрес Лопес Обрадор сделал ставку на возрождение государственной Pemex. Однако рейтинговые агентства долгое время критиковали эти планы, которые предпологают строительство дорогостоящего НПЗ и ограничение участия частных компаний в энергетическом секторе.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

29.03 / В Италии опубликовали новое видео работы российских военных в Бергамо

23.02 / Овечкин забросил 700 шайб в НХЛ

11.04 / Представлен революционный кремний, который излучает свет

10.04 / Путин предостерег руководство отраслей от объяснения нерешенных проблем коронавирусом

07.04 / Будет ли достигнута новая сделка ОПЕК+?

12.03 / Названа причина быстрого распространения коронавируса

20.03 / В Украине ожидается существенное похолодание – Гидрометцентр

05.03 / Вы заразились коронавирусом. Как скоро вы это почувствуете?

19.02 / В Киевской области в школе распылили слезоточивый газ, 16 детей госпитализировали

05.02 / Гаджеты: Songar – первый боевой дрон с пулемётом

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска