Мексике понизили кредитный рейтинг
18.04.2020, 5:00, Новости дня
Рейтинговое агентство Moody’s понизило кредитные рейтинги Мексики и мексиканской государственной нефтяной компании Pemex – причем рейтинг Pemex опустился до «мусорного» уровня.
Moody’s стало вторым крупным рейтинговым агентством после Fitch, понизившим рейтинг Pemex до мусорного. Это может спровоцировать распродажу ценных бумаг, эмитированных компанией.
В 2019 году экономика Мексики вступила в умеренную рецессию. Многие аналитики прогнозируют, что ВВП страны в этом году сократится до 10% из-за кризиса, вызванного пандемией .
Президент Мексики Андрес Лопес Обрадор сделал ставку на возрождение государственной Pemex. Однако рейтинговые агентства долгое время критиковали эти планы, которые предпологают строительство дорогостоящего НПЗ и ограничение участия частных компаний в энергетическом секторе.
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