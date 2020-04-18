Носить на улице не нужно: сделано неожиданное заявление о медицинских масках

18.04.2020, 4:50, Разное

В МЧС заверили, что ношение маски на улице нецелесообразно. Телезвезда пояснила: она не нужна из-за больших объемов воздуха в открытом пространстве.

Малышева полагает, что маски не защищают здорового человека, передает телеканал “360”. По ее словам, основной путь проникновения COVID-19 – это глаза, а не нос и рот.

Маска нужна, когда на здорового человека кашляет или чихает инфицированный. Носить ее надо зараженному или тому, кто ухаживает за больным, подчеркнула знаменитость.

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru) 17 Апр 2020 в 1:28 PDT

Как писали “Дни.ру”, за последние сутки выявлено 4069 случаев заражения коронавирусом в России. Это рекордный прирост. Всего на 17 апреля заразились 32007 человек.

Ранее стало известно, что в стране не осталась ни одного региона, куда бы не добралась инфекция. 16 апреля в Республике Алтай обнаружили первого заболевшего коронавирусом COVID-19.